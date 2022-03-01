【股神複式效應】股神又跑贏標普500！張玉峰：從中學懂中長線投資

每到2月下旬，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下之伯克希爾哈撒韋公司（美：BRK）在派發業績的同時，都會附上致股東的一封公開信，最新的第57封信亦於日前出爐，引起市場關注。首個最顯眼的要點是BRK股票在巴菲特掌舵下，2021年每股市值的增幅為29.6%，創下近8年最佳表現 ，跑贏了標普500指數0.9%。

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總結2021年，年度營業收入總計274.55億美元，比2020年的219.92億美元增長 25.2%；從1965至2021年，每股市值的複合年增長率為20.1%，明顯超過標普500指數的10.5%。

另一要點是BRK在2021年的回購，創下了紀錄，總額達到約270億美元。從巴菲特持續回購可見，他認為BRK的價值仍然被低估，故持續買入，透過回購來提高每股收益，實現對股東的回報。對此，巴菲特亦強調，只有在認為股票交易價格低於其內在價值時，他才參與股票回購計劃。

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