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【俄烏亂局】直燒物價  咪以為唔關你事

研究報告 08:15 2022/03/01

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俄烏衝突升級，俄羅斯受西方制栽，部分俄羅斯銀行被排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）支付系統之外。同時，由於俄羅斯和烏克蘭均為農業大國，兩國出口減少，亦會衝擊全球物價，影響深遠。

專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點【下一頁

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【高息藍籌】綠債延期 不妨轉吼4厘兼年派4次息中電 詳見：【下一頁

OANDA 亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley指出，俄羅斯除了部份銀行被排除在SWIFT之外，歐聯、英國和美國正在凍結俄羅斯央行的資產。上周未俄羅斯已經開始出現銀行擠兌，料通貨膨脹將大幅飆升，俄羅斯銀行系統或陷入困境。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭亦表示，俄羅斯銀行被剔除出SWIFT以及阻止俄羅斯中央銀行兌換外匯，或導致俄羅斯的貨幣條件進一步收緊。俄羅斯盧布繼續面臨下行壓力。

趙耀庭說：「除非俄羅斯當局完全切斷對歐洲的能源供應，否則我認為將繼續有俄羅斯銀行仍然可以進入全球銀行體系。俄羅斯是中國第二大能源供應國，而且將可能變得越來越重要。隨著時間的推移，這也可能削弱市場對美元作為全球支付和穩定財富儲備貨幣的信心，並可能加強人民幣的國際化。」

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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