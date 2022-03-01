增長無難度 東氣估值升

國企指數昨日「V」彈，「雙頂」形態有望出現後抽，短期反彈阻力8200點。而不少中資股接連調整後已見支持，尤見中央積極推動綠水青山，有助提振東方電氣（01072）未來營收增長，加上估值低有上升空間。

東方

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