增長無難度 東氣估值升 名家專區 2022/03/01 分享： 國企指數昨日「V」彈，「雙頂」形態有望出現後抽，短期反彈阻力8200點。而不少中資股接連調整後已見支持，尤見中央積極推動綠水青山，有助提振東方電氣（01072）未來營收增長，加上估值低有上升空間。 東方 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【俄烏反攻】恒指V型反彈 有希望嗎？（第四版） 2022/02/28 【俄烏反攻】恒指V型反彈 有希望嗎？（第四版） 中字股實力談 - 潤電可入貨 中央控煤價 2022/02/26 潤電可入貨 中央控煤價 中字股實力談 - 【技術凶兆】俄烏開火加速港股技術凶兆（第四版） 2022/02/25 【技術凶兆】俄烏開火加速港股技術凶兆（第四版） 中字股實力談 - 東數要西算 聯想估值增 2022/02/25 東數要西算 聯想估值增 中字股實力談 - 俄烏疫情港股雙頂 恒指宜守227（第四版） 2022/02/24 俄烏疫情港股雙頂 恒指宜守227（第四版） 港股 東方電氣（01072） 板塊 新能源 電力 人民幣