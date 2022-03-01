【聚焦國策】洪灝分析 俄烏結局難料 還看兩會？

隨著俄烏開戰，環球股市在上周表現猶如坐過山車，恒指上周跌6.4%，上證則跌1.1%，不過，美股則由跌轉升，標普500指數上周由跌轉升，全周升1.1%。

專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點？【下一頁】

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝在報告中指出，局勢變數不斷，在外圍局面未明朗的情況下，亦聚焦兩會。

洪灝在報告中指出，屆時會議很可能將2022年的經濟增長目標設定於略高於5%的水平，投資者應密切關注重大項目的規劃、基建投資的最新進展以及至關重要的房地產政策動向。

更多文章：【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？

至今，早期跡象顯示，釋放的信號都偏積極：專項債和地方政府債券發行已然提速；已公佈重大投資專案的11個省份，專案總投資金額增幅超過20%。不過，到如今，政策寬鬆的傾向早已反映在市場價格。

想睇交銀國際2022行業首選可點擊下圖。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

隨著外部不確定性在未來數周的交易中仍有一觸即發之險，股市仍將遭遇阻力，陰霾難散。

其實，至上週五為止，在海外市場史詩級劇震之際，充足的流動性幫助了A股在岸市場處變不驚，穩泛風波。譬如，中國央行在上周四和周五通過公開市場操作投放了5,000億元資金。

更多文章：【俄烏開戰？】瑞信邵志銘分析 哪個板塊具避險作用？

【名家看板塊】建銀國際趙文利：價值股跑贏新經濟股！

不少人認為周邊市場的不確定性很可能會促使中國央行大舉放寬貨幣政策，但人民幣不斷走強，已然接近2015年8月匯率改革前的水平，這表明央行正因循著自己的步調不疾不徐，為突發事件留出政策餘地......

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...