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普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？

國際 22:35 2022/02/28

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周日以西方的不友善行動及非法制裁為由，下令國防部及軍方調動掌控核彈的戰略威懾部隊進入作戰狀態。惟普京啟動核威懾，更似是企圖阻嚇國際銀行網絡SWIFT進一步將整個俄羅斯踢出系統，多於逼使歐美不加碼實施制裁。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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