普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 國際 22:35 2022/02/28 分享： 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周日以西方的不友善行動及非法制裁為由，下令國防部及軍方調動掌控核彈的戰略威懾部隊進入作戰狀態。惟普京啟動核威懾，更似是企圖阻嚇國際銀行網絡SWIFT進一步將整個俄羅斯踢出系統，多於逼使歐美不加碼實施制裁。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 2022/02/16 兒童打新冠疫苗 海外情況大不同 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 2022/02/15 芯片製造旁落亞洲 歐盟決心追回 你可能感興趣 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 10:53 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 22:49 2022/02/21 新加坡開源抗疫 只能全民埋單？ 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 19:35 2022/02/20 英國取消黃金簽證 劍指普京親信友好？ 最新專欄文章 國金札記 - 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 今日 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 國金札記 - 經濟Vs國防戰略 普京對烏東志在必得 2022/02/25 經濟Vs國防戰略 普京對烏東志在必得 國金札記 - 俄烏緊張 儲局更需遏通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更需遏通脹 國金札記 - 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/23 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 國金札記 - 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 2022/02/22 新加坡開源抗疫 只能全民買單？ 經濟 國防 普京 烏克蘭 俄羅斯 制裁 戰爭 俄羅斯盧布