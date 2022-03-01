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華電華虹 異動可吼

名家專區 2022/03/01

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【一周前瞻及異動股】上周大市一直向下，成交金額及OBV也相應下跌。

回顧近10個交易日（2月14至25日）的資金流向及成交，「北水」淨流入的活躍股份有：美團（03690）、藥明生物（02269）、中海油

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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成交 騰訊 藥明生物（02269） 太平洋 贛鋒鋰業（01772） 華虹半導體（01347） 中國燃氣（00384） ASM太平洋（00522） 電訊盈科（00008） 異動股

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