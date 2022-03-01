華電華虹 異動可吼 名家專區 2022/03/01 分享： 【一周前瞻及異動股】上周大市一直向下，成交金額及OBV也相應下跌。 回顧近10個交易日（2月14至25日）的資金流向及成交，「北水」淨流入的活躍股份有：美團（03690）、藥明生物（02269）、中海油 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 冚冚冚冚冚 今日 冚冚冚冚冚 你可能感興趣 冚冚冚冚冚 今日 01:00 冚冚冚冚冚 最新專欄文章 選股情報 - 冚冚冚冚冚 今日 冚冚冚冚冚 選股情報 - 大打？小打？ 2022/02/25 大打？小打？ 選股情報 - 東岳上望13.5港元 2022/02/25 東岳上望13.5港元 選股情報 - 普京三語定調烏局？ 2022/02/24 普京三語定調烏局？ 選股情報 - 中國投資基金目標3.9元 2022/02/24 中國投資基金目標3.9元 成交 騰訊 藥明生物（02269） 太平洋 贛鋒鋰業（01772） 華虹半導體（01347） 中國燃氣（00384） ASM太平洋（00522） 電訊盈科（00008） 異動股