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冚冚冚冚冚

名家專區 2022/03/01

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今天本想講俄被剔出美元交易系統（SWIFT）的影響，但本港疫情急，講點抗疫好了，五個字：冚、冚、冚、冚、冚。

（1）市傳會封城

咁股市關不關，長話短說一個字，有期指期權倉就先冚，因為一封城，股市一停，揸實

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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