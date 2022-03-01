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施羅德：環球經濟趨向滯脹

名家專區 2022/03/01

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我們嘗試就俄烏局勢潛在經濟影響進行分析，以下綜合了局勢發展對經濟增長、通脹及利率的潛在影響。

我們認為2月24日所發生的事件將導致環球經濟朝着更加滯脹的方向發展。我們將上調對通脹的預測，同時將下調我們的

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 名家觀點

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