施羅德：環球經濟趨向滯脹

我們嘗試就俄烏局勢潛在經濟影響進行分析，以下綜合了局勢發展對經濟增長、通脹及利率的潛在影響。

我們認為2月24日所發生的事件將導致環球經濟朝着更加滯脹的方向發展。我們將上調對通脹的預測，同時將下調我們的

...