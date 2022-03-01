施羅德：環球經濟趨向滯脹 名家專區 2022/03/01 分享： 我們嘗試就俄烏局勢潛在經濟影響進行分析，以下綜合了局勢發展對經濟增長、通脹及利率的潛在影響。 我們認為2月24日所發生的事件將導致環球經濟朝着更加滯脹的方向發展。我們將上調對通脹的預測，同時將下調我們的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中信劉健民：通脹新高利商品市場 2022/02/25 中信劉健民：通脹新高利商品市場 專訪 - 花旗劉顯達︰中國寬鬆幣策利股市 2022/02/24 花旗劉顯達︰中國寬鬆幣策利股市 富達：環球央行轉鷹 市況轉趨波動 2022/02/23 富達：環球央行轉鷹 市況轉趨波動 施羅德：政策成A股投資關鍵 2022/02/22 施羅德：政策成A股投資關鍵 普徠仕：金融市場短期波動 2022/02/18 普徠仕：金融市場短期波動 中國 經濟 美國 通脹 貨幣政策 美國聯儲局 加息 俄羅斯 軍事 歐洲央行