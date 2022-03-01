【俄烏局勢】SWIFT踢走俄羅斯銀行 對全球宏觀影響如何？

烏克蘭局勢升溫，歐盟宣佈擬將個別俄羅斯銀行剔出SWIFT（環球銀行金融電信協會），聲明指出，「這些銀行將從環球金融系統中斷開連繫，以及損害其營運能力」。這被視為「金融核武」制裁方式的措施倘實行，對的金融市場的影響如何？

首先，SWIFT為何如此重要，被市場視為最嚴厲的非軍事制裁措施？SWIFT系統是進行國際金融交易的重要媒介。若一個國家無法參與SWIFT，則基本無法進行美元和歐元的跨境收付款，國際貿易和金融活動將受到巨大打擊。伊朗、朝鮮均曾被剔除SWIFT系統，對兩國國際貿易造成了巨大傷害。

然而若被部分剔除SWIFT系統，會對俄羅斯有何影響？申萬宏源指出，對俄羅斯能源出口的影響程度，取決於被剔除SWIFT的俄商業銀行對能源出口交易的重要性。俄羅斯外匯儲備主要依靠能源出口帶來的貨物貿易順差支撐，若能源出口因部分銀行被剔除出SWIFT而受阻，將進一步威脅到俄羅斯國際收支安全。

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