變數多宜觀望 進取小注吼網易 名家專區 2022/03/01 分享： 港股周一略為高開後下跌，主要受累俄烏局勢影響，歐美計劃將部分俄羅斯銀行剔出SWIFT全球支付系統，德法會向烏克蘭提供軍事武器援助。 雖然俄烏會談判但能否平息衝突一日未成事都存在變數，始終各方面愈踩愈深時 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 巴菲特撰「投資聖經」 有何啟示？ 2022/02/28 巴菲特撰「投資聖經」 有何啟示？ 交易講場 - 拆解歐美制裁俄國 背後有何顧忌 2022/02/26 拆解歐美制裁俄國 背後有何顧忌 交易講場 - 俄烏開打推高通脹 2022/02/25 俄烏開打推高通脹 交易講場 - 阿里業績主導後市 2022/02/24 阿里業績主導後市 交易講場 - 俄烏衝突一觸即發 2022/02/23 俄烏衝突一觸即發 Ｆ三星原油期（03175） 香港交易所（00388） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 融創中國（01918） 網易－S（09999） 人民幣 板塊 銀行