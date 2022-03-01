  • 19°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 03:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

變數多宜觀望 進取小注吼網易

名家專區 2022/03/01

分享：

港股周一略為高開後下跌，主要受累俄烏局勢影響，歐美計劃將部分俄羅斯銀行剔出SWIFT全球支付系統，德法會向烏克蘭提供軍事武器援助。

雖然俄烏會談判但能否平息衝突一日未成事都存在變數，始終各方面愈踩愈深時

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 巴菲特撰「投資聖經」 有何啟示？
2022/02/28
巴菲特撰「投資聖經」 有何啟示？
交易講場 - 拆解歐美制裁俄國 背後有何顧忌
2022/02/26
拆解歐美制裁俄國 背後有何顧忌
交易講場 - 俄烏開打推高通脹
2022/02/25
俄烏開打推高通脹
交易講場 - 阿里業績主導後市
2022/02/24
阿里業績主導後市
交易講場 - 俄烏衝突一觸即發
2022/02/23
俄烏衝突一觸即發
Ｆ三星原油期（03175） 香港交易所（00388） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 融創中國（01918） 網易－S（09999） 人民幣 板塊 銀行

上一篇文章

俄烏戰火持續 怎影響中國經濟

下一篇文章

成交將會有幾弱？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版