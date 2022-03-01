普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 名家專區 2022/03/01 分享： 俄羅斯總統普京周日以西方的不友善行動及非法制裁為由，下令國防部及軍方調動掌控核彈的戰略威懾部隊進入作戰狀態。惟普京啟動核威懾，更似是企圖阻嚇國際銀行網絡SWIFT進一步將整個俄羅斯剔出系統，多於迫使歐 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 國金札記 - 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 2022/02/28 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 國金札記 - 經濟Vs國防戰略 普京對烏東志在必得 2022/02/25 經濟Vs國防戰略 普京對烏東志在必得 國金札記 - 俄烏緊張 儲局更需遏通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更需遏通脹 國金札記 - 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/23 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 經濟 成交 銀行 金融 酒店 GDP 加息 記者 俄羅斯 魚