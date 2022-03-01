普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？

俄羅斯總統普京周日以西方的不友善行動及非法制裁為由，下令國防部及軍方調動掌控核彈的戰略威懾部隊進入作戰狀態。惟普京啟動核威懾，更似是企圖阻嚇國際銀行網絡SWIFT進一步將整個俄羅斯剔出系統，多於迫使歐

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