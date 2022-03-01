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小禁足研3至7天 還看檢測能力

名家專區 2022/03/01

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全民檢測本月推行，但更多人關注是檢測安排，包括禁足。熟悉中方消息人士指，北京認為，香港若不實施禁足，難以止住這一波疫情；港府正研究某程度的禁足，以配合強檢，最短是為期3至4天，最長不過7天。

丄北京認為

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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傅流螢

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