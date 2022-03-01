小禁足研3至7天 還看檢測能力 名家專區 2022/03/01 分享： 全民檢測本月推行，但更多人關注是檢測安排，包括禁足。熟悉中方消息人士指，北京認為，香港若不實施禁足，難以止住這一波疫情；港府正研究某程度的禁足，以配合強檢，最短是為期3至4天，最長不過7天。 丄北京認為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 2022/02/28 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 有政戲 - 預算案建制評價高 陳茂波有分加 2022/02/25 預算案建制評價高 陳茂波有分加 有政戲 - 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 2022/02/24 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 有政戲 - 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 2022/02/23 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 有政戲 - 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 2022/02/22 韓正晤林鄭 消息：京冀港5月壓下疫情 傅流螢