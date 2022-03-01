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【名家授策略】俄烏戰火投資機遇 花旗劉顯達薦致勝股組合

研究報告 07:10 2022/03/01

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俄羅斯攻打烏克蘭，港股反覆受壓。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達授投資者「槓鈴策略」，以平衡風險和回報，推薦兩個藍籌股票組合，合共16隻股票。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 研究報告

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