【名家授策略】俄烏戰火投資機遇 花旗劉顯達薦致勝股組合 研究報告 07:10 2022/03/01 分享： 俄羅斯攻打烏克蘭，港股反覆受壓。花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師、新能源研究主管劉顯達授投資者「槓鈴策略」，以平衡風險和回報，推薦兩個藍籌股票組合，合共16隻股票。 欲觀看全文請成為付費會員： ▼點擊圖片放大 +2 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第三冊 《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。 未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 研究報告 相關文章 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 2022/02/16 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 2022/02/19 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 你可能感興趣 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 18:08 2022/02/16 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 14:09 2022/02/19 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 最新專欄文章 【名家談新能源股】花旗劉顯達 新能源股首選呢4隻 2022/01/29 【名家談新能源股】花旗劉顯達 新能源股首選呢4隻 【內房偵測站】富力出招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版） 2021/09/21 【內房偵測站】富力出招撲水 免做恒大第二?（附中國內房踩綫情況）（第二版） 劉顯達 花旗銀行 香港交易及結算所有限公司 新能源 港股 股票 收息股 地產 海底撈（06862） 市帳率