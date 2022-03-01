多線開火均留有後著! 名家專區 02:30 2022/03/01 分享： 美歐股市上周五在打仗超賣後有淡友平倉及好友趁低吸納出現較顯著反彈，但周末和周日烏克蘭的戰火持續，加上西方各國決定把部分俄羅斯主要銀行剔出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，損害該等銀行 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 戰火中仍低吸高息股！ 2022/02/25 戰火中仍低吸高息股！ 投資坐標 - 開戰了？買天然氣相關股！ 2022/02/23 開戰了？買天然氣相關股！ 投資坐標 - 打針股升不停! 2022/02/22 打針股升不停! 投資坐標 - 內地天然氣價漲利好亞美! 2022/02/18 內地天然氣價漲利好亞美! 投資坐標 - 數字人民幣概念熱炒！ 2022/02/16 數字人民幣概念熱炒！ 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） 齊魯高速（01576） 盈健醫療（01419） A股 美股 港股 亞美能源（02686） 撈底 疫情