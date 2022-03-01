多線開火均留有後著!

美歐股市上周五在打仗超賣後有淡友平倉及好友趁低吸納出現較顯著反彈，但周末和周日烏克蘭的戰火持續，加上西方各國決定把部分俄羅斯主要銀行剔出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，損害該等銀行

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