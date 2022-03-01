【股神智慧】巴菲特近40年重倉股變化 研究報告 08:28 2022/03/01 分享： 2021年股神巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway 或譯為伯克希爾）（美：BRK）投資回報再創輝煌，跑贏標普500指數。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【加息多少】美加息0.25至0.5厘之差 2022/02/23 【加息多少】美加息0.25至0.5厘之差 【翻身股】政策鬆綁+估值持續修復 內房股要識揀 2022/02/22 【翻身股】政策鬆綁+估值持續修復 內房股要識揀 【長綫必買】平保長期配置價值凸顯 2022/02/22 【長綫必買】平保長期配置價值凸顯 【板塊攻略】業行併購頻見 物管股起動 2022/02/21 【板塊攻略】業行併購頻見 物管股起動 【濠賭前景】2月好過1月 濠賭股有贏面 2022/02/17 【濠賭前景】2月好過1月 濠賭股有贏面 蘋果（Apple，美：AAPL） 指數 收購 產品 收息股 巴菲特 目標價 食品 品牌 標準普爾500指數