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【股神智慧】巴菲特近40年重倉股變化

研究報告 08:28 2022/03/01

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2021年股神巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway 或譯為伯克希爾）（美：BRK）投資回報再創輝煌，跑贏標普500指數。

...

欄名 : 大行有路捉

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