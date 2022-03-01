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【港交所股價】從蔚來介紹形式上市 看港交所股價迭創52周新低

名家專區 11:38 2022/03/01

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港交所（00388）自上周四公布第4季及全年業績後，股價連日創52周新低。俄烏戰事打擊環球資金風險胃納，港股反覆續尋底市況下，港交所作為港股市場縮影，沽壓不止原在預期之內。

惟港交所股價跌勢不止，關鍵之一相信是市場原預期新股IPO活動回升，有望推動港交所第二季再展升勢的機會，現看來亦愈趨渺茫。這由兩家焦點中概股蔚來汽車（美：NIO）及金融壹賬通（OCFT）同選擇以介紹形式上市，不設公開招股及集資安排，便清楚反映現疲弱市況下鉅額集資不易，直接影響港交所短綫回勇機會。

港交所股價今早續反覆偏軟，早段暫低見372.6元，跌逾1%，連續第3個交易日見52周新低。

筆者上周五見報專欄<透視中港美>文章「港交所季績 7季度最差」文中，已分析日均成交縮減已令港交所上季收入及盈利降至7個月最低，原預期SPAC新上市形式大爆發有助港交所翻盤，亦可能因投資情緒轉淡而大打折扣。

不幸言中，過去兩日新股市場傳出的兩大回歸本港第二上市中概股，三家造車新勢力之一蔚來汽車，以及平保（02318）旗下的金融科技公司金融壹賬通，不約而同選擇以介紹形式來港上市。此前去年底傳出擬來港上市的中概股滴滴出行（美：DIDI），據報亦擬以介紹形式上市。

所謂「介紹形式」，即不作公司招股及配售新股等集資安排，直接與股東安排由美股ADS調撥部份股份來港註冊交易。

中概股以介紹形式來港上市，對港交所而言.....

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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