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【港交所連環破底】港交所績後3連創52周新低 蔚來介紹上市預示短綫難翻盤（第二版）

名家專區 12:50 2022/03/01

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阿里巴巴  （09988）  上周公布截至去年底的第三財季收入遜預期，盈利倒退未見曙光，外資大行紛紛下調阿里相標價以至投資評級。分析員普遍預期宏觀經濟下行續拖累收入表現，加上競爭逐增及商家補貼趨升等影響持續，阿里收入及盈利復甦路途漫長。

阿里上周五季績一度喘穩，惟隨著各中外資大行績後一面倒削減目標價，投資情緒進一步轉弱。阿里今早股價再低開2%，為藍籌中表現最差。盡管分析員下調後最新目標仍遠高於現股價水平，惟收入及盈利未見任何改善苗頭，加上俄烏戰事下俄羅斯遭美國及西方盟友嚴厲制裁，中資股亦遭鼓吹風險溢價上升，令現階段撈底阿里勝算更難測。

阿里今早以102.2元低開，跌近2%，中午收報102.9元，仍跌逾1%，為藍籌科技股ATMXJ中表現仍為最差。阿里昨日低見100.7元，大跌逾4%，再創來港上市新低。阿里尾市跌幅收窄，以全日高位104.2元收市，跌1%。

筆者上周五見報專欄<透視中港美>文章「港交所季績 7季度最差」文中，已分析日均成交縮減已令港交所上季收入及盈利降至7個月最低，原預期SPAC新上市形式大爆發有助港交所翻盤，亦可能因投資情緒轉淡而大打折扣。

不幸言中，過去兩日新股市場傳出的兩大回歸本港第二上市中概股，三家造車新勢力之一蔚來汽車，以及平保 （02318） 旗下的金融科技公司金融壹賬通，不約而同選擇以介紹形式來港上市。此前去年底傳出擬來港上市的中概股滴滴出行（美：DIDI），據報亦擬以介紹形式上市。

所謂「介紹形式」，即不作公司招股及配售新股等集資安排，直接與股東安排由美股ADS調撥部份股份來港註冊交易。

中概股以介紹形式來港上市，對港交所而言.....

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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