【新冠疫情】「全民小禁足」方案受惠股檢閱

香港疫情破3萬宗，港府將於本月推行全民檢測方案。消息指，港府推行全民檢測方案時，將加入「全民小禁足」方案。有關受惠於「全民小禁足」幾類股份，以下與大家一同檢閱。

專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點【下一頁】

第一類、電子商貿平台



實行上，市民要解決膳食問題，網購買餸無疑是一個辦法，足不出戶餸包速遞上門，現時香港大型電商平台HKTVmall的香港科技探索 （01137） 股價造好，升逾9%。其他電商平台有Ztore Investment Limited（士多）及neigbuy.com（鄰住買）。

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第二類、超級市場

「小禁足」期間，意指短期4日或8日期間，市民禁止外出，惟具體做法仍未落實，正研究允許市民購物必須品或糧食等情況可獲豁免，故此大型超級市場包括，長和 （0001） 旗下百佳超市、 新鴻基地產 （00016） 旗下一田百貨，以及AEON（900）等股份可留意。

第三類、居家必備「糧食」

日清食品 （01475） 旗下「出前一丁」即食麵一直被譽為「居家必備糧食」，相信該股將會受惠於此方案。

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