【新冠疫情】「全民小禁足」方案受惠股檢閱（不斷更新）

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【禁足強檢】受累股未跌夠 未屆吸納時（受累股逐隻睇）
香港疫情破3萬宗，港府將於本月推行全民檢測方案。消息指，港府推行全民檢測方案時，將加入「全民小禁足」方案。有關受惠於「全民小禁足」幾類股份，以下與大家一同檢閱。
專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點【下一頁】
第一類、電子商貿平台
實行上，市民要解決膳食問題，網購買餸無疑是一個辦法，足不出戶餸包速遞上門，現時香港大型電商平台HKTVmall的香港科技探索 （01137） 股價造好，升逾9%。其他電商平台有Ztore Investment Limited（士多）及neigbuy.com（鄰住買）。
第二類、超級市場
「小禁足」期間，意指短期4日或8日期間，市民禁止外出，惟具體做法仍未落實，正研究允許市民購物必須品或糧食等情況可獲豁免，故此大型超級市場包括，長和 （0001） 旗下百佳超市、 新鴻基地產 （00016） 旗下一田百貨，以及AEON母企永旺 （00984） 等股份可留意。
第三類、居家必備「糧食」
日清食品 （01475） 旗下「出前一丁」即食麵一直被譽為「居家必備糧食」，相信該股將會受惠於此方案。
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（新增內地供港鮮活食品情況）
根據漁護署2月28日數據顯示，蔬菜供應量方面，內地經陸路和水路抵港的供應量約為2,100公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量近9成，整體蔬菜供應穩定，蔬菜批發價亦繼續回落。
此外，雞蛋方面，批發市場供應穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。
至於冰鮮豬肉方面，冰鮮豬肉貨量持續高於平日水平，約為平日內地供應量的1.4倍，而冰鮮家禽貨量，維持在平日供應量7成左右。
港府會繼續密切留意市場上食品供應情況及聯繫，確保食物供應穩定。
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（新增彭博綜合券商預測組圖）
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 券商有路捉