【禁足強檢】受累股未跌夠 未屆吸納時（受累股逐隻睇）

香港本月推全民強制檢測，消息指港府正研究「小禁足」配合全民檢測，引發市場關注資本市場能否如常交易。雖然證監會及港交所 （00388） 均表示，致力保持市場正常運作，但部分股份的業務，尤是藍籌股、老牌股，明顯會受累新冠肺炎疫情控制措施以至禁足令。本文同大家逐隻捉，建議讀者不要因相關股份估值吸引而急於吸納。

專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點？【下一頁】

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煤氣 （00003）

過往疫情控制措施下股價表現：回顧在2020年3月中至同年8月底，即香港先後爆發第二及第三波疫情期間，港府開始逐步推出不同的疫情措施如施加「限聚令」、向食肆施加防疫規定。煤氣股價在2020年3月中由13.5元水平，反覆向下，跌至同年7月底接近10元水平，累跌逾3成......

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