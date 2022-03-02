【地緣變局】宏利投管陳致洲 評資金趨向 後續展望

上周俄羅斯突發向烏克蘭發動軍事進攻，震驚全球，環球股市就戰事爆發錄得一定程度的跌幅。西方多國隨後表示將制裁俄羅斯，料市況在短期內將維持波動格局。

專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點？【下一頁】

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲近日發表評論指，雖然目前環境充滿不確定因素，但在參考2014克里米亞事件的後續發展後，可對當前事件的可能發展方向及風險作出基本情況預測。

能源價格料高企

他指出，2014年的克里米亞危機造成兩個主要結果：市場急劇波動及能源價格高企，該行認為這兩個因素將在未來影響環球股市格局。

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宏利投管指出，假設衝突最低限度只在當地地區爆發，亞洲市場或可為股票投資者提供分散風險機遇。這一潛在利好將很大程度上取決於本次衝突對全球增長影響的持續時間，以及本次衝突是否會蔓延至其他地區。

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持續時間顯著延長、範圍明顯更廣的衝突、加上較當前更為嚴重的制裁，都將對全球增長造成負面影響，從而對處於復甦進程的亞洲帶來衝擊。

由於通脹壓力居高不下，加上美國聯儲局的加息鷹派立場，該行估計，市場人士近期正持續尋求美國以外的投資機遇，而亞洲股票市場因估值低於歷史平均水平而更具吸引力。

A股料保持韌性

他相信，中國股市有望取得相對穩健的表現，不過，值得注意的是，中國.......

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