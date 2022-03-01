歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？

俄烏戰爭爆發後，歐美國家的態度變得更清晰，軍事介入、出兵援助不太可能，但願意外交譴責及經濟制裁俄羅斯，而且制裁力度比像想中強，繼將俄羅斯踢出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT），歐洲議會有議員動議限制入口俄羅斯石油及天然氣，針對其經濟命脈，勢要以經濟圍堵，令俄羅斯成為下一個伊朗。

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