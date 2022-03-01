歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 國際 21:20 2022/03/01 分享： 俄烏戰爭爆發後，歐美國家的態度變得更清晰，軍事介入、出兵援助不太可能，但願意外交譴責及經濟制裁俄羅斯，而且制裁力度比像想中強，繼將俄羅斯踢出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT），歐洲議會有議員動議限制入口俄羅斯石油及天然氣，針對其經濟命脈，勢要以經濟圍堵，令俄羅斯成為下一個伊朗。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 2022/02/25 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 俄硬食制裁 化解北約東擴 2022/02/25 俄硬食制裁 化解北約東擴 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 2022/02/22 普京極限施壓 烏俄全面開火？ 你可能感興趣 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 22:35 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 16:05 2022/02/25 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 俄硬食制裁 化解北約東擴 11:37 2022/02/25 俄硬食制裁 化解北約東擴 最新專欄文章 國金札記 - 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 今日 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 國金札記 - 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 2022/02/28 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 國金札記 - 經濟Vs國防戰略 普京對烏東志在必得 2022/02/25 經濟Vs國防戰略 普京對烏東志在必得 國金札記 - 俄烏緊張 儲局更需遏通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更需遏通脹 地緣政治 經濟 制裁 軍事 烏克蘭 歐盟 俄羅斯 俄羅斯盧布 歐洲央行 普京