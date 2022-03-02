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【兩會機遇】穩增長 建材股吃香（附股票推介）

研究報告 12:07 2022/03/02

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中央經濟工作會議提出加大宏觀政策跨週期調節力度、適度超前開展基礎設施投資、財政政策和貨幣政策要協調聯動，基建為「穩增長」首要抓手，有望率先受益。在「穩增長」預期及政策邊際改善背景下，下游需求有望回暖，國海證券維持建築材料行業「推薦」評級，並於水泥板塊、基建板塊、玻璃板塊和管材板塊精挑了一些股票供大家參考。

甲.水泥板塊︰

在經濟穩增長背景下，政策密集發聲，強調基礎設施投資適度超前。地方政府專項債等資金逐步到位，2022年上半年的基建投資增速有較大彈性，將對水泥需求形成支撑，去產能與錯峰生產執行良好，推薦海螺水泥 （00914） （滬︰600585）

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欄名 : 券商有路捉

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