  • 20°C
香港時間 : 2022302日 (週三) 03:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金融核彈襲俄 人幣乘勢而上

名家專區 2022/03/02

分享：

俄羅斯上周四正式全面進攻烏克蘭，美國與西方盟友制裁行動一再升級，不惜動用市場視為「金融核彈」的絕招，禁止俄羅斯部分主要銀行使用SWIFT國際支付系統，預期重創俄羅斯商品交易，以至嚴重影響國際商品市場供

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 阿里季績淡 旺丁不旺財
2022/03/01
阿里季績淡 旺丁不旺財
透視中港美 - 俄烏戰火烈 急加息降温
2022/02/28
俄烏戰火烈 急加息降温
透視中港美 - 港交所季績 7季度最差
2022/02/25
港交所季績 7季度最差
透視中港美 - 俄烏兵凶戰危 港股後市推演
2022/02/25
俄烏兵凶戰危 港股後市推演
透視中港美 - 美團監管降温 虧損擴未釋慮
2022/02/24
美團監管降温 虧損擴未釋慮
美元 銀行 人民幣 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 香港交易所（00388） 渣打集團（02888） 中國銀行（03988） 人民幣國際化 日圓

上一篇文章

守住50周綫 威勝小注買

下一篇文章

【港交所連環破底】港交所績後3連創52周新低 蔚來介紹上市預示短綫難翻盤（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版