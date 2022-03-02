金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 名家專區 2022/03/02 分享： 俄羅斯上周四正式全面進攻烏克蘭，美國與西方盟友制裁行動一再升級，不惜動用市場視為「金融核彈」的絕招，禁止俄羅斯部分主要銀行使用SWIFT國際支付系統，預期重創俄羅斯商品交易，以至嚴重影響國際商品市場供 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里季績淡 旺丁不旺財 2022/03/01 阿里季績淡 旺丁不旺財 透視中港美 - 俄烏戰火烈 急加息降温 2022/02/28 俄烏戰火烈 急加息降温 透視中港美 - 港交所季績 7季度最差 2022/02/25 港交所季績 7季度最差 透視中港美 - 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 2022/02/25 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 透視中港美 - 美團監管降温 虧損擴未釋慮 2022/02/24 美團監管降温 虧損擴未釋慮 美元 銀行 人民幣 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 香港交易所（00388） 渣打集團（02888） 中國銀行（03988） 人民幣國際化 日圓