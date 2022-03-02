布局元宇宙 網龍增價值

國企指數昨日反彈，阻力位8200點，香港和基輔將齊出現「圍城」，指數彈完散格局。不過，中央支持文化出口，有助網龍（00777）走出去，加上布局元宇宙，未來盈利可以保持雙位數增長，可以小敲。

網龍去年中期

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