布局元宇宙 網龍增價值 名家專區 2022/03/02 分享： 國企指數昨日反彈，阻力位8200點，香港和基輔將齊出現「圍城」，指數彈完散格局。不過，中央支持文化出口，有助網龍（00777）走出去，加上布局元宇宙，未來盈利可以保持雙位數增長，可以小敲。 網龍去年中期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【疫情肆虐】強檢 禁足 港股陷圍城戰（第四版） 2022/03/01 【疫情肆虐】強檢 禁足 港股陷圍城戰（第四版） 中字股實力談 - 增長無難度 東氣估值升 2022/03/01 增長無難度 東氣估值升 中字股實力談 - 【俄烏反攻】恒指V型反彈 有希望嗎？（第四版） 2022/02/28 【俄烏反攻】恒指V型反彈 有希望嗎？（第四版） 中字股實力談 - 潤電可入貨 中央控煤價 2022/02/26 潤電可入貨 中央控煤價 中字股實力談 - 【技術凶兆】俄烏開火加速港股技術凶兆（第四版） 2022/02/25 【技術凶兆】俄烏開火加速港股技術凶兆（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股派息 元宇宙 中手遊（00302） 騰訊控股（00700） 網龍（00777） 網易－S（09999） 人民幣 中國移動（00941）