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布局元宇宙 網龍增價值

名家專區 2022/03/02

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國企指數昨日反彈，阻力位8200點，香港和基輔將齊出現「圍城」，指數彈完散格局。不過，中央支持文化出口，有助網龍（00777）走出去，加上布局元宇宙，未來盈利可以保持雙位數增長，可以小敲。

網龍去年中期

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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