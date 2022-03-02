首域盈信：日本優質企業人棄我取

從今年1月中起，市場對全球經濟轉趨悲觀，驅使外國投資者不分好壞地拋售日本股票。

雖然日本及美國之間經濟存在根本差異，而且日本憑藉深層市場結構及大量流動資金，通常能夠抵禦類似情況下的拋售潮，然而，在日本股

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