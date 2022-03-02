首域盈信：日本優質企業人棄我取 名家專區 2022/03/02 分享： 從今年1月中起，市場對全球經濟轉趨悲觀，驅使外國投資者不分好壞地拋售日本股票。 雖然日本及美國之間經濟存在根本差異，而且日本憑藉深層市場結構及大量流動資金，通常能夠抵禦類似情況下的拋售潮，然而，在日本股 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李青 首源投資旗下首域盈信資產管理投資組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：環球經濟趨向滯脹 2022/03/01 施羅德：環球經濟趨向滯脹 中信劉健民：通脹新高利商品市場 2022/02/25 中信劉健民：通脹新高利商品市場 專訪 - 花旗劉顯達︰中國寬鬆幣策利股市 2022/02/24 花旗劉顯達︰中國寬鬆幣策利股市 富達：環球央行轉鷹 市況轉趨波動 2022/02/23 富達：環球央行轉鷹 市況轉趨波動 施羅德：政策成A股投資關鍵 2022/02/22 施羅德：政策成A股投資關鍵 疫情 美國 日本 通脹 股票 汽車 日本央行 日本市場 宏觀分析 投資策略