歐美制裁凶狠 俄國如何招架？

俄烏戰爭爆發後，歐美國家的態度變得更清晰。繼將俄羅斯踢出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）後，歐洲議會有議員動議限制入口俄羅斯石油及天然氣，針對其經濟命脈，勢要以經濟圍堵，令俄羅斯成為下一個伊朗。

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