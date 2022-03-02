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歐美制裁凶狠 俄國如何招架？

名家專區 2022/03/02

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俄烏戰爭爆發後，歐美國家的態度變得更清晰。繼將俄羅斯踢出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）後，歐洲議會有議員動議限制入口俄羅斯石油及天然氣，針對其經濟命脈，勢要以經濟圍堵，令俄羅斯成為下一個伊朗。

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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