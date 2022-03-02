歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 名家專區 2022/03/02 分享： 俄烏戰爭爆發後，歐美國家的態度變得更清晰。繼將俄羅斯踢出環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）後，歐洲議會有議員動議限制入口俄羅斯石油及天然氣，針對其經濟命脈，勢要以經濟圍堵，令俄羅斯成為下一個伊朗。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 2022/03/01 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 國金札記 - 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 2022/03/01 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 國金札記 - 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 2022/02/28 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 國金札記 - 經濟Vs國防戰略 普京對烏東志在必得 2022/02/25 經濟Vs國防戰略 普京對烏東志在必得 外滙儲備 銀行 美元