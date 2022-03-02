政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？

第5波疫情急劇轉壞，令港府陷於被動，無論全民強檢及禁足的公開立場，短時間迅速轉軚。不少建制派人士指，政府信息混亂，有人倡重設社會事件期間的「5點鐘發言人」制度為抗疫解畫。

受疫情急速惡化影響，2月以來，

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