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政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？

名家專區 2022/03/02

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第5波疫情急劇轉壞，令港府陷於被動，無論全民強檢及禁足的公開立場，短時間迅速轉軚。不少建制派人士指，政府信息混亂，有人倡重設社會事件期間的「5點鐘發言人」制度為抗疫解畫。

受疫情急速惡化影響，2月以來，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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