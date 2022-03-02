政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 名家專區 2022/03/02 分享： 第5波疫情急劇轉壞，令港府陷於被動，無論全民強檢及禁足的公開立場，短時間迅速轉軚。不少建制派人士指，政府信息混亂，有人倡重設社會事件期間的「5點鐘發言人」制度為抗疫解畫。 受疫情急速惡化影響，2月以來， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 小禁足研3至7天 還看檢測能力 2022/03/01 小禁足研3至7天 還看檢測能力 有政戲 - 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 2022/02/28 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 有政戲 - 預算案建制評價高 陳茂波有分加 2022/02/25 預算案建制評價高 陳茂波有分加 有政戲 - 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 2022/02/24 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 有政戲 - 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 2022/02/23 預算案料派消費券 財爺「晒冷」之作？ 政治 林鄭月娥 政務司 李家超 食物及衞生局 陳肇始 創新及科技局 薛永恒 疫情 香港