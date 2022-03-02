十厘高息公路股宜收集!

早一日市場側重關注俄羅斯受到各種制裁的消息，令到美歐股市在低位有支持，但到了周二晚上，西方傳媒焦點集中於衛星圖片拍到長達65公里的俄軍車向着基輔的方向推進，市場擔心俄軍將展開大攻勢，加上烏克蘭第二大城

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