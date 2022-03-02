【名家談高息股】高油價、高息率 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股 財金猛人追蹤 07:10 2022/03/02 分享： 俄羅斯和烏克蘭的戰爭局勢未停，國際油價急升。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們增持中資石油股。」 ▼點擊圖片放大 +2 欲觀看全文請成為付費會員： 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。 未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 2022/02/16 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 2022/02/19 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 你可能感興趣 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 18:08 2022/02/16 【名家談投資】「基金教父」雷賢達 把握疫情的入市機遇 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 14:09 2022/02/19 【新能源權威】花旗劉顯達 新增首選股揭曉 最新專欄文章 【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？ 2022/03/01 【後市展望】神準策略師分析 港股重要支持位在哪裡？ 【俄烏開戰？】瑞信邵志銘分析 哪個板塊具避險作用？ 2022/02/27 【俄烏開戰？】瑞信邵志銘分析 哪個板塊具避險作用？ 【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券 2022/02/26 【名家談綠債】「債券先生」李永權 6大原因認購綠色零售債券 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 2022/02/26 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 【俄烏局勢】摩根資產管理許長泰：石油股可以避險！ 2022/02/26 【俄烏局勢】摩根資產管理許長泰：石油股可以避險！ 人物專訪 范卓雲 財富及資產管理 私人銀行 盈喜 港股 石油 收息股 派息 派息比率