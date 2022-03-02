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【名家談高息股】高油價、高息率 滙豐范卓雲：我們增持中資石油股

財金猛人追蹤 07:10 2022/03/02

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俄羅斯和烏克蘭的戰爭局勢未停，國際油價急升。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們增持中資石油股。」

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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