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【滙豐股價】滙豐瀉逾4%短綫回吐壓力增 俄烏戰局下3月加息半厘機會「清零」（第二版）（加人美英銀行比較）

名家專區 16:20 2022/03/02

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俄羅斯昨再向烏克蘭發動大規模空襲，港股今早跟隨美股隔夜再尋底，唯拖累大市向下的元兇並非ATMXJ等藍籌科技股，而是滙豐 （00005） 為首的國際、本地銀行金融股。

息口敏感銀行金融股全綫向下，關鍵是俄烏戰火持續，並演成美國與盟友嚴厲制裁俄羅斯的兩大陣營對峙局面。環球市場震盪不安，美國聯儲局為首全球央行放緩加息、退市步伐，漸成環球投資者共識。美聯儲3月大幅加息半厘機會「清零」，全年累計加息預期亦由早前最少1.75厘，減至約1.25厘。滙豐為首銀行股短綫回吐或未完，但加息預期仍反覆，銀行股中長綫強勢料未完。

滙豐今早裂口低開逾3%後，早段反覆尋底，低見50.85元，大跌6%，見1個月低位。收報51.2元，仍跌逾5%。中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 亦跌4%及2%，渣打 （02888） 挫逾6%收市，3大銀行股與滙豐齊見1個月低。

銀行股股價大跌非本港獨有現象，英國銀行股昨日已全綫大跌，滙豐今早亦是大致跟隨倫敦股價向下。英國4大銀行（包括滙豐）中，巴克萊及萊斯昨日均大跌逾半成，兩大行與國民西敏今年以來股價亦已由升轉跌；美國４大銀行，亦只有季績最理想的富國銀行今年以來仍升約半成，花旗、美銀同由升轉跌，摩根大通投資銀行業務比重最高，今年已累跌近一成半。

恒生上周公布業績明顯轉淡，並削減派息後股價持續回吐，今年以來股價亦已顀跌；中銀香港今年跌幅亦由逾兩成半，收窄至僅約半成。反而滙豐今年以來仍保住約一成升幅，在一眾港英銀行股中表現最佳。

無論港英還是美國銀行股，短綫面對加息預期急降温的回吐壓力可能仍是有增無減。美國利率期貨反映，市場最新預期3月加息半厘的機會為零，加息四分一厘機會逾九成半，更有約3%機會維持利率不變；相對1個月前，3月加息半厘機會一度急升至近九成。至今年12月，利率期貨反映有約七成機會累積加息1.25厘，相對1個月前累加1.75厘機會逾五成顯著下降。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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