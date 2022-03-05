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【滙豐股價】滙豐英美股價跌穿50元 3月加息半厘機會「清零」（第三版）

名家專區 13:50 2022/03/05

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俄烏戰事繼續升級，港股跌勢較美歐股外圍股市更激烈，恒指昨失守22000心理關。跌市元兇不限ATMXJ等藍籌科技股，滙豐（00005）為首的國際、本地銀行金融股跌勢同樣猛烈。滙豐昨大跌逾3%後跌勢未止，英美股價同跌穿50元大關。

息口敏感銀行金融股全綫向下，關鍵是俄烏戰火持續，並演成美國與盟友嚴厲制裁俄羅斯的兩大陣營對峙局面。環球市場震盪不安，美國聯儲局為首全球央行放緩加息、退市步伐，漸成環球投資者共識。美聯儲3月大幅加息半厘機會「清零」，全年累計加息預期亦由早前最少1.75厘，減至約1.25厘。滙豐為首銀行股短綫回吐或未完，但加息預期仍反覆，銀行股中長綫強勢料未完。

恒生上周公布業績明顯轉淡，並削減派息後股價持續回吐，今年以來股價亦已由升轉跌。反而滙豐今年以來仍保住近一成升幅，在一眾港英銀行股中表現最佳。

無論港英還是美國銀行股，短綫面對加息預期急降温的回吐壓力可能仍是有增無減。美國利率期貨反映，市場最新預期3月加息半厘的機會為零，加息四分一厘機會逾九成半，更有約3%機會維持利率不變；相對1個月前，3月加息半厘機會一度急升至近九成。至今年12月，利率期貨反映有約七成機會累積加息1.25厘，相對1個月前累加1.75厘機會逾五成顯著下降。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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