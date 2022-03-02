【烏俄局勢】恐慌下的棋盤

烏俄戰疫接近一星期，緊張局勢令環球股市受壓，投資市場的情緒非常不穩。多國開始實施經濟制裁，包括將俄羅斯踢出 SWIFT 系統，減少或停止進口俄羅斯輸出的天然氣或石油，造成供應鏈中斷且牽連甚大。除石油價格開始颷升外，連帶S&P500 亦跌超過10%，直接進入技術性調整區間。有投資者疑惑，恐慌下的市場局勢，其實應該直接拋售資產避險，還是可以高追石油走勢？

變異下短期走勢預測

出現軍事衝突使避險情緒升溫，對金融市場有一定打擊，但做任何投資決定前，應先冷靜觀察市場看待烏俄的態度。通常市場價格走勢比較有前瞻性，所以可先留意目標資產是否被定價，而就烏俄戰疫的市場預期，投資者可直接留意以下2個資產類別：

i) 留意俄羅斯自身資產

首要留意一定是股票。俄羅斯本身的 MOEX Index 當中包括從事能源、天然氣、金融或通訊業務的企業，以能源及天然氣類別佔最多，接近50%，反應俄羅斯自身經濟非常依賴天然資產出口。由上年底局勢緊張開始，其實俄羅斯的股票已反映了市場的擔憂，由接近2500點跌至近期約1500點位置，跌幅超過35%，疫情期間，俄羅斯股市下跌43%，而2014年克里米亞事件時跌幅則有41%，所以戰疫下這種程度的跌幅已算是歷史上高位，而現時息率甚至已達20%。

ii) 留意國際油價

油價自上周起進一步攀升，出現供不應求的情況，加上地緣事件影響，現時油價已超過100美元。如果投資者由留意本月的原油期貨價格，及12個月後的期貨價格差異，便會發現本月價格貴過12個月後的價額，差價升至+12%歷史高位，即表示市場短期內對油價感樂觀。

烏俄啟示：投資永續能源減依賴

兩地開戰導致最新的天然氣管道 Nord Stream 2(北溪二號) 受到制裁，最受影響一定是歐洲國家。歐盟本身極依賴俄羅斯入口天然氣，佔總進口量三分之一，石油則佔總額四分之一；而德國的俄羅斯進口天然氣比重甚至是全國的50%。

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為降低影響，歐洲必須降低對俄國的依賴，或自行發展再生能源，所以能源板塊依然有投資價值。而事實上，歐州在使用再生能源上已走在趨勢尖端，加上歐盟已有一個針對再生能源的目標兼實施中，由2004年再生能源使用率只有8.5%，升至2016年的17%及2020年達20%。現時，有望2030年目標達32%及於2050年實現零碳排放，跟美國及中國相若，所以投資者不妨多加留意跟能源板塊相關的公司，預期未來十年有極大的商機，別因烏俄事件卻步。

當然，投資者亦需有心理準備，可再生能源公司的價格走勢十分波動，如果想簡單點可直接投資相關指數或 ETF，波動性較低，但流動性亦高，有效分散風險同時有利做長綫投資。

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