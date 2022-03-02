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【兩會前瞻】3大熱點 4個領域值關注 （第二版）

研究報告 17:36 2022/03/02

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為期兩日的全國兩會即將於3月4日召開，哪些熱門關心議題受各界關注，倒數日子之際，提前先為大家整理重點。

1.保持經濟在合理區間內運行

「穩字當頭、穩中求進」是中央經濟工作會議去年提出的指導思想，而穩增長是大方向。光大證券研報指出，2021年下半年中國經濟增速下行，壓力逐步顯現，中央經濟工作會議提出經濟面臨3重壓力，認為2022年全國兩會的首要目標也聚焦於「經濟運行在合理區間」。

專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點【下一頁

在結合全國兩會歷史表述、經濟形勢、就業壓力等綜合考慮後，該行預計全國兩會大概率採用區間提法「5%-5.5%」，5%體現了底線思維，5.5%為提振信心

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2.投資領域成逆周期抓手

從地方兩會針對穩增長的整體部署方向來看，發力抓手主要集中於投資領域。光大證券認為，

地方在投資領域部署和目標較為明確，消費領域則較為模糊。

從各地詳細部署來看，固投領域的工作部署往往明確到重大項目和資金規模，而對消費部署則目標模糊，較少涉及發放消費券、增加公共消費等實際舉措。這也跟政策的特點有關，投資則具備見效快的特徵，資金到位、項目開工後可以迅速對經濟和就業帶來拉動。

3.「高質量發展」僅次穩增長後的發展任務

今年的全國兩會文件中，光大證券認為高質量發展系列部署也將成為重中之重。報告梳理地方兩會的部署，對全國兩會內容做出前瞻，並列出4個重點領域。（4個領域持續更新）

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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