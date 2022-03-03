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【板塊點評】瑞信邵志銘：寬鬆貨幣政策不利內銀

財金猛人追蹤 07:15 2022/03/03

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今年年初，港股一度跑贏環球股市，主要由傳統價值股帶動，內銀板塊在1月更成為升市龍頭之一，不過，內銀升勢在2月下旬開始無以為繼，近日亦隨市回落。

專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點？【下一頁

對於內銀板塊前景，瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，在中國內地貨幣政策偏向寬鬆的環境下，內銀板塊並沒有基本因素支持。

更多對政策看法，可點擊下圖。

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「內銀之前升，其實係因為美國即將加息，環球炒銀行股，所以內銀都跟升。不過，在疫情影響下，內地經濟增長放緩，加上當局採取較寬鬆貨幣政策，包括減息、降準，均令銀行盈利能力收窄。」

邵志銘續表示，除此之外，內銀需要面對內房違約風險增加，所帶來的壞賬風險，故他對內銀看法僅為中性，看不到有長遠利好的催化劑出現。

更多文章：【地緣變局】宏利投管陳致洲 評資金趨向 後續展望

【聚焦國策】洪灝分析 外圍局勢難料 股市不確定性攀升

記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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