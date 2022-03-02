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俄資金通道被封 靠加密幣突圍？

國際 21:26 2022/03/02

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歐美對俄羅斯經濟制裁，向世界示範一旦發動金融戰會如何打－－切斷與環球銀行金融電信協會（SWIFT）聯繫，制裁高官財閥，凍結資產，盡可能封死資金通道，以及切斷其與西方世界的經濟聯繫。而俄羅斯方面，由於盧布暴跌，當地民眾對國家貨幣信心動搖，於是把身家押注加密幣上，烏俄開戰以來，需求上升帶動近期比特幣價明顯走強。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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