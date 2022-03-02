俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 國際 21:26 2022/03/02 分享： 歐美對俄羅斯經濟制裁，向世界示範一旦發動金融戰會如何打－－切斷與環球銀行金融電信協會（SWIFT）聯繫，制裁高官財閥，凍結資產，盡可能封死資金通道，以及切斷其與西方世界的經濟聯繫。而俄羅斯方面，由於盧布暴跌，當地民眾對國家貨幣信心動搖，於是把身家押注加密幣上，烏俄開戰以來，需求上升帶動近期比特幣價明顯走強。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 2022/03/01 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 2022/02/25 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 俄硬食制裁 化解北約東擴 2022/02/25 俄硬食制裁 化解北約東擴 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 2022/02/24 俄烏緊張 儲局更要撳低通脹 你可能感興趣 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 21:20 2022/03/01 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 22:35 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 16:05 2022/02/25 美犯罪問題根深蒂固？ 未來10年卻有望趨緩 最新專欄文章 國金札記 - 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 今日 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 2022/03/01 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 國金札記 - 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 2022/03/01 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 國金札記 - 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 2022/02/28 北約拒出兵援烏 拆解背後三因由 地緣政治 政治 戰爭 制裁 經濟 區塊鏈 烏克蘭 俄羅斯 比特幣 普京