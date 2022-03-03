證券業陷低潮 港交所屢破底 名家專區 2022/03/03 分享： 第五波疫情肆虐，本港百業蕭條，商戶停業結業消息紛至沓來，最新還傳來有活躍零佣網上經紀結業消息。一通證券日前向客戶發通告，以疫情下多名員工受感染，恐無法維持正常交易服務為由，宣告於3月底結業。 事件除突顯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 2022/03/02 金融核彈襲俄 人幣乘勢而上 透視中港美 - 阿里季績淡 旺丁不旺財 2022/03/01 阿里季績淡 旺丁不旺財 透視中港美 - 俄烏戰火烈 急加息降温 2022/02/28 俄烏戰火烈 急加息降温 透視中港美 - 港交所季績 7季度最差 2022/02/25 港交所季績 7季度最差 透視中港美 - 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 2022/02/25 俄烏兵凶戰危 港股後市推演 香港交易所（00388） 證券商 港股 證監會 板塊 美元 蔚來（美：NIO）