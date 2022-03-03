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證券業陷低潮 港交所屢破底

名家專區 2022/03/03

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第五波疫情肆虐，本港百業蕭條，商戶停業結業消息紛至沓來，最新還傳來有活躍零佣網上經紀結業消息。一通證券日前向客戶發通告，以疫情下多名員工受感染，恐無法維持正常交易服務為由，宣告於3月底結業。

事件除突顯

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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