深高速吸引 股息超十厘 名家專區 2022/03/03 分享： 國企指數昨日再跌144點或1.8%，收報7908點，為六年以來最低收市價，朝7500點進發！而青山綠水股表現相對硬淨，加上前海政策，深高速（00548）會以收費公路和大環保作雙頭馬車，未來盈利可以穩定 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【225交戰】封城圍城禁足 港股要消化（第四版） 2022/03/02 【225交戰】封城圍城禁足 港股要消化（第四版） 中字股實力談 - 布局元宇宙 網龍增價值 2022/03/02 布局元宇宙 網龍增價值 中字股實力談 - 【疫情肆虐】強檢 禁足 港股陷圍城戰（第四版） 2022/03/01 【疫情肆虐】強檢 禁足 港股陷圍城戰（第四版） 中字股實力談 - 增長無難度 東氣估值升 2022/03/01 增長無難度 東氣估值升 中字股實力談 - 【俄烏反攻】恒指V型反彈 有希望嗎？（第四版） 2022/02/28 【俄烏反攻】恒指V型反彈 有希望嗎？（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 前海 深圳高速（00548） 金融服務 大灣區 人民幣