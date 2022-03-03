深高速吸引 股息超十厘

國企指數昨日再跌144點或1.8%，收報7908點，為六年以來最低收市價，朝7500點進發！而青山綠水股表現相對硬淨，加上前海政策，深高速（00548）會以收費公路和大環保作雙頭馬車，未來盈利可以穩定

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