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【兩會前瞻】兩會明日開幕 高盛預測本年政策目標

研究報告 08:00 2022/03/03

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2022年全國兩會將於3月4日及5日起舉行，而國務院總理李克強亦會於3月5日早上宣讀政府工作報告，當中會為2022年定下各項政策目標，高盛估計，中國會將全年GDP增速目標定於5%以上，但要達成此目標具挑戰性，要求宏觀政策明顯加強刺激，特別是針對房地產方面。

2021年中國GDP增速目標為6%以上，而實際增長為8.1%。高盛估計，中國會將全年GDP增速目標定於5%以上，至於是「5至5.5%」還是「5.5%左右」，高盛認為皆有可能。另外，全國31個省區市今年GDP增長目標早前已公布，加權平均增速目標為6.2%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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