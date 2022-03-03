【大行看兩會】高盛 兩會目標逐個評

2022年全國兩會將於3月4日及5日起舉行，而國務院總理李克強亦會於3月5日早上宣讀政府工作報告，當中會為2022年定下各項政策目標，高盛估計，中國會將全年GDP增速目標定於5%以上，但要達成此目標具挑戰性，要求宏觀政策明顯加強刺激，特別是針對房地產方面。

2021年中國GDP增速目標為6%以上，而實際增長為8.1%。高盛估計，中國會將全年GDP增速目標定於5%以上，至於是「5至5.5%」還是「5.5%左右」，高盛認為皆有可能。另外，全國31個省區市今年GDP增長目標早前已公布，加權平均增速目標為6.2%。

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