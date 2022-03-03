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【高息股】8隻傳統收息股未來一周除淨 息率最高6.3厘（附表）

研究報告 07:10 2022/03/03

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8間傳統收息股將於未來一周除淨，全年股息率最高6.3厘（見附表），「收息一族」記低以下日子！

    點擊圖片放大

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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