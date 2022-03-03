【高息股】8隻傳統收息股未來一周除淨 息率最高6.3厘（附表） 研究報告 07:10 2022/03/03 分享： 8間傳統收息股將於未來一周除淨，全年股息率最高6.3厘（見附表），「收息一族」記低以下日子！ ▼點擊圖片放大 欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽 電子書連結LINK ； ；第一冊 、第二冊、第三冊 https：//paper.hket.com/web-flip/ebook/sub/ebook_iET_2022_dividend_Strategy_eBook1/index.html ； https：//paper.hket.com/web-flip/ebook/sub/ebook_iET_2022_dividend_Strategy_eBook2/index.html ； https：//paper.hket.com/web-flip/ebook/sub/ebook_iET_2022_dividend_Strategy_eBook3/index.html ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 2022/02/26 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 【業績出爐】滙豐以外 還有10股增派股息 最高息率逾6厘 2022/02/24 【業績出爐】滙豐以外 還有10股增派股息 最高息率逾6厘 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 2022/02/22 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 你可能感興趣 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 15:41 2022/02/26 【名家談預算案贏家】「基金教父」雷賢達：1萬元消費券對零售和收租股的幫助料延至疫情後 【業績出爐】滙豐以外 還有10股增派股息 最高息率逾6厘 00:42 2022/02/24 【業績出爐】滙豐以外 還有10股增派股息 最高息率逾6厘 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 15:59 2022/02/22 【名家談收息股】富達繆子美 發掘內地公用股轉型投資契機 最新專欄文章 【兩會前瞻】兩會明日開幕 高盛預測本年政策目標 今日 【兩會前瞻】兩會明日開幕 高盛預測本年政策目標 【禁足強檢】受累股未跌夠 潛在跌幅計一計（受累股逐隻睇） 2022/03/02 【禁足強檢】受累股未跌夠 潛在跌幅計一計（受累股逐隻睇） 【兩會機遇】穩增長 建材股吃香（附股票推介）（第二版） 2022/03/02 【兩會機遇】穩增長 建材股吃香（附股票推介）（第二版） 【兩會前瞻】3大熱點 4個領域值關注 （第三版） 2022/03/02 【兩會前瞻】3大熱點 4個領域值關注 （第三版） 【新冠疫情】「全民小禁足」方案受惠股檢閱（不斷更新） 2022/03/01 【新冠疫情】「全民小禁足」方案受惠股檢閱（不斷更新） 港股 收息股 派息 除淨 買入 目標價 派息比率 港元 中電 希慎興業（00014）