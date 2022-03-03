【兩會機遇】政策給力 港股有望短期回穩（附推薦股名單）

受俄烏衝突，以及本地疫情升温拖累，港股走弱，恒指持續尋底，跌見近2年低點。對於港股前景，光大證券仍看好，認為外圍風險屬短期擾動，而港股估值修復是長期的支持。

2月中以後，港股急轉直下，除了疫情，主要是受俄烏衝突影響，港股回吐1月時的升幅，令今年以來累跌4.5%。

光大證券出，大部分地緣衝突事件只會令港股短時間內承壓，港股通常能在3個月內重回漲勢。通過分析自2000年以來大型地緣政治事件後恒生指數的表現發現，在多數地緣衝突發生後的短時間內會對港股產生一定的負面影響，但持續時長有限，通常為一周至一個月的時間，而港股通常能在3個月內重回漲勢。因此預期地緣衝突過，港股有望回升。

▼ 點擊圖片放大 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！而《本地熱門收息股》，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】直接瀏覽。

欲觀看全文請成為付費會員：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...