低於800萬樓遇勁敵 名家專區 2022/03/03 分享： 最新一份財政預算案進一步放寬按揭保險門檻，新鮮出爐的「茂波Plan」（即1,200萬元以下住宅可造8成按揭；而1,000萬元以下物業可造9成按揭）承造高成數按揭，即時為二手市場過去兩個月的陰霾氣氛出現 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 5區最多確診 可能原因係...... 2022/03/02 5區最多確診 可能原因係...... 專家樓論 - 成交將會有幾弱？ 2022/03/01 成交將會有幾弱？ 專家樓論 - 豪宅業主 繼續自製首置入市 2022/02/28 豪宅業主 繼續自製首置入市 專家樓論 - 第5波爆發期 放盤量持續累升 2022/02/25 第5波爆發期 放盤量持續累升 專家樓論 - 再寬按保 邊個價位最受惠？ 2022/02/24 再寬按保 邊個價位最受惠？ 二手市場 樓價 按揭保險 財政預算案 疫情 成交 沙田 利嘉閣 太古城 東涌