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低於800萬樓遇勁敵

名家專區 2022/03/03

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最新一份財政預算案進一步放寬按揭保險門檻，新鮮出爐的「茂波Plan」（即1,200萬元以下住宅可造8成按揭；而1,000萬元以下物業可造9成按揭）承造高成數按揭，即時為二手市場過去兩個月的陰霾氣氛出現

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撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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