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油價飈慢慢分段獲利

名家專區 2022/03/03

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港股弱勢持續，本地疫情仍未見頂持續打擊香港投資者入市意慾，因為雖然香港是外向型市場，深受外資及內地資金左右，但本地投資者始終扮演重要角色。

俄烏衝突未止 油服相關股造好

至於外資要看俄烏局勢，內地資金觀望

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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