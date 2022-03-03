港股弱勢持續，本地疫情仍未見頂持續打擊香港投資者入市意慾，因為雖然香港是外向型市場，深受外資及內地資金左右，但本地投資者始終扮演重要角色。

俄烏衝突未止 油服相關股造好

至於外資要看俄烏局勢，內地資金觀望

...