俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 名家專區 2022/03/03 分享： 歐美對俄羅斯經濟制裁，向世界示範一旦發動金融戰會如何打－－切斷與環球銀行金融電信協會（SWIFT）聯繫，制裁高官財閥，凍結資產，盡可能封死資金通道，以及切斷其與西方世界的經濟聯繫。 而俄羅斯方面，由於盧 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 2022/03/02 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 國金札記 - 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 2022/03/02 歐美制裁凶狠 俄國如何招架？ 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 2022/03/01 歐美制裁凶狠 俄羅斯如何招架？ 國金札記 - 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 2022/03/01 普京啟動核威懾 意在阻嚇「金融核武」？ 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 2022/02/28 普京欲阻金融核彈 不惜以核制核？ 比特幣 俄羅斯 普京 經濟 美國 政治 美元 金融 人民幣 買入