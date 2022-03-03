信義能源 上望4.7元 名家專區 2022/03/03 分享： 【「午市閒談」推介股】昨日午市閒談推介了信義能源（03868），該股價升穿了250天平均綫及突破保力加通道上軸，技資形態向好，故可留意。 集團簡介： 集團於2019年5月由信義光能（00968）分拆上市， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 這是一場講大話戰 今日 這是一場講大話戰 你可能感興趣 這是一場講大話戰 今日 01:00 這是一場講大話戰 最新專欄文章 選股情報 - 這是一場講大話戰 今日 這是一場講大話戰 選股情報 - 洛陽玻璃 上望16元 2022/03/02 洛陽玻璃 上望16元 選股情報 - 升市有望 2022/03/02 升市有望 選股情報 - 冚冚冚冚冚 2022/03/01 冚冚冚冚冚 選股情報 - 華電華虹 異動可吼 2022/03/01 華電華虹 異動可吼 中國 銀行 電力 太陽能 信義光能（00968） 信義能源控股（03868）