信義能源 上望4.7元

【「午市閒談」推介股】昨日午市閒談推介了信義能源（03868），該股價升穿了250天平均綫及突破保力加通道上軸，技資形態向好，故可留意。

集團簡介：

集團於2019年5月由信義光能（00968）分拆上市，

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