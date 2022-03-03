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信義能源 上望4.7元

名家專區 2022/03/03

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【「午市閒談」推介股】昨日午市閒談推介了信義能源（03868），該股價升穿了250天平均綫及突破保力加通道上軸，技資形態向好，故可留意。

集團簡介：

集團於2019年5月由信義光能（00968）分拆上市，

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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中國 銀行 電力 太陽能 信義光能（00968） 信義能源控股（03868）

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