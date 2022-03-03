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這是一場講大話戰

名家專區 2022/03/03

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烏克蘭抗俄用命，歐美抗俄是靠講大話。在歷次顏色革命中，包括在2019年的香港「社會事件」都是充斥大量謊言，而我們的高官，包括特首，都一直不知是被騙，還是串同講大話，一直都稱之為「社會事件」，直到最近，

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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