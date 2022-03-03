這是一場講大話戰 名家專區 2022/03/03 分享： 烏克蘭抗俄用命，歐美抗俄是靠講大話。在歷次顏色革命中，包括在2019年的香港「社會事件」都是充斥大量謊言，而我們的高官，包括特首，都一直不知是被騙，還是串同講大話，一直都稱之為「社會事件」，直到最近， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 信義能源 上望4.7元 今日 信義能源 上望4.7元 你可能感興趣 信義能源 上望4.7元 今日 01:00 信義能源 上望4.7元 最新專欄文章 選股情報 - 信義能源 上望4.7元 今日 信義能源 上望4.7元 選股情報 - 洛陽玻璃 上望16元 2022/03/02 洛陽玻璃 上望16元 選股情報 - 升市有望 2022/03/02 升市有望 選股情報 - 冚冚冚冚冚 2022/03/01 冚冚冚冚冚 選股情報 - 華電華虹 異動可吼 2022/03/01 華電華虹 異動可吼 美國 英國 歐盟 俄羅斯 烏克蘭 西班牙 戰爭 北約 莫斯科