烏克蘭抗俄用命，歐美抗俄是靠講大話。在歷次顏色革命中，包括在2019年的香港「社會事件」都是充斥大量謊言，而我們的高官，包括特首，都一直不知是被騙，還是串同講大話，一直都稱之為「社會事件」，直到最近，

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