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強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？

名家專區 2022/03/03

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港府擬本月下旬展開全民強制檢測，據知，政府內部早前估計，全民強檢找出的陽性個案，比例約1至3%，即最多或找到22萬名患者，加上現有的確診，隔離設施趕工都無法追上，各方要有準備，居家隔離是必然。

隔離指引

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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