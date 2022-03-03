強檢必揪十萬計患者 政府怎麼辦？ 名家專區 2022/03/03 分享： 港府擬本月下旬展開全民強制檢測，據知，政府內部早前估計，全民強檢找出的陽性個案，比例約1至3%，即最多或找到22萬名患者，加上現有的確診，隔離設施趕工都無法追上，各方要有準備，居家隔離是必然。 隔離指引 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 林鄭：不會不出不入全城禁足 今日 林鄭：不會不出不入全城禁足 內地首班列車 載50噸防疫物資抵港 今日 內地首班列車 載50噸防疫物資抵港 你可能感興趣 林鄭：不會不出不入全城禁足 今日 01:00 林鄭：不會不出不入全城禁足 內地首班列車 載50噸防疫物資抵港 今日 01:00 內地首班列車 載50噸防疫物資抵港 最新專欄文章 有政戲 - 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 2022/03/02 政府信息亂 「5點鐘發言人」重現助解畫？ 有政戲 - 小禁足研3至7天 還看檢測能力 2022/03/01 小禁足研3至7天 還看檢測能力 有政戲 - 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 2022/02/28 消息：全民強檢 不傾向全面禁足 有政戲 - 預算案建制評價高 陳茂波有分加 2022/02/25 預算案建制評價高 陳茂波有分加 有政戲 - 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 2022/02/24 揭陳茂波編寫預算案 背後3思路 疫苗 人口 媒體 行政 劏房 行政會議 湯家驊 紀律部隊 強制檢測 林健鋒