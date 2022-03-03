【 加息 戰爭】俄烏 通脹 美聯儲左右為難

關於俄烏衝突對美聯儲政策的影響，市場上主要有兩種敘事。

第一種敘事是經濟增長敘事，其認為地緣政治事件將使美國增長放緩，從而美聯儲政策可能邊際放鬆。

第二種敘事是通脹敘事，其認為俄烏衝突會推升大宗商品價格，從而加劇美國通脹問題，美聯儲政策將加快收緊。本文將詳細分析兩種敘事的合理性。

俄烏衝突對美國增長擾動較小，美聯儲貨幣收緊節奏大概率不會因此放緩

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民生證券認為有三個原因讓美聯儲政策不受「經濟增長敘事」影響。

一是1990年以來，美聯儲從未因地緣政治問題扭轉過政策取向（緊縮轉為寬鬆）。該行認為美聯儲已經在向市場溝通3月份加息的意圖。這意味著美聯儲事實上已經進入了「緊縮軌道」。從歷史經驗看，緊縮向寬鬆的切換概率較低。

二是9.11襲擊後和中美貿易摩擦期間，美聯儲曾降息應對。美軍本次並未介入，且衝突並非發生在美國本土，再者俄羅斯佔美國國際貿易的份額僅有0.79%，中國為14.33%。總體而言，俄烏衝突對美國經濟增長影響很小。

三是美國高企的通脹同樣不會給予美聯儲貨幣政策「喘息空間」。為防止過高的通脹提升人們的中長期通脹預期，從而產生「工資通脹螺旋」，美聯儲當前的首要目標是壓制通脹，俄烏衝突帶來的經濟不確定性不構成政策方向性擾動。

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