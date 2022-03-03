【跌深反彈】張憶東談「底 」 港股 3月的希望

俄烏衝突持續影響環球市場，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，3月份美股、港股有望出現跌深反彈。

專訪神準策略師邵志銘 港股下望21100點【下一頁】

張憶東指出，戰爭衝突下的全球避險情緒已明顯衝擊了港股，基於以下兩點。

第一、港股衡量恐慌的指標。恒生波動率指數、港交所看跌看漲比衝高。

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第二、估值再次回到具有吸引力的位置。截至2月25日，恒生指數再次破淨，市淨率水平跌至0.94倍；AH溢價在經歷年初大幅回落後，近期繼續走高。

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